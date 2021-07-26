Платежка ЦСКА – 810 млн рублей. У клуба остается 90 млн под потолком зарплат («СЭ»)

Зарплатная ведомость ЦСКА составляет около 810 миллионов рублей на данный момент.
По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб вписывается в полоток зарплат к следующему сезону КХЛ. Его размер – 900 миллионов.
В списке приведены базовые зарплаты игроков без учета бонусов.
Вратари: Адам Рейдеборн – 35 млн, Иван Федотов – 10 млн.
Защитники: Богдан Киселевич – 60 млн, Клас Дальбек и Артем Сергеев – по 40 млн, Артем Блажиевский и Виктор Сведберг – по 35 млн, Никита Нестеров – 30 млн, Джон Гилмор – 25 млн.
Контракт Кирилла Голощапова под потолком не учитывается.
Нападающие: Антон Слепышев – 75 млн, Михаил Григоренко – 70 млн, Константин Окулов – 60 млн, Лукас Валльмарк и Йоаким Норсдстрем – по 50 млн, Сергей Плотников – 45 млн, Сергей Андронов и Никита Сошников – по 40 млн, Андрей Светлаков – 30 млн, Павел Карнаухов и Данил Юртайкин – по 20 млн, Александр Попов – 3 млн.
Контракты Максима Соркина и Прохора Полтапова под потолком не учитываются.