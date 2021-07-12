«Рома» готова включить в трансфер Азмуна Педро, Нзонзи или Ольсена (il Romanista)

«Рома» продолжает проявлять интерес к форварду «Зенита» Сердару Азмуну.
Как сообщает il Romanista, итальянский клуб не сможет повторить предложение «Байера», готового заплатить 18 миллионов евро за иранца.
Чтобы компенсировать это, «Рома» готова включить в сделку одного из трех игроков: вратаря Робина Ольсена, хавбека Стивена Нзонзи или полузащитника Педро. Однако остается не ясной позиция самих футболистов – согласится ли кто-то из них продолжить карьеру в России.
За 64 матча РПЛ в составе «Зенита» Азмун забил 45 голов. Его статистика – здесь.