«Рома» готова включить в трансфер Азмуна Педро, Нзонзи или Ольсена (il Romanista)

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«Рома» продолжает проявлять интерес к форварду «Зенита» Сердару Азмуну.

Как сообщает il Romanista, итальянский клуб не сможет повторить предложение «Байера», готового заплатить 18 миллионов евро за иранца.

Чтобы компенсировать это, «Рома» готова включить в сделку одного из трех игроков: вратаря Робина Ольсена, хавбека Стивена Нзонзи или полузащитника Педро. Однако остается не ясной позиция самих футболистов – согласится ли кто-то из них продолжить карьеру в России.

За 64 матча РПЛ в составе «Зенита» Азмун забил 45 голов. Его статистика – здесь.

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