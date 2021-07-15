Никита Михайловский продолжит карьеру в Австралии

Восходящая звезда российского баскетбола (20 лет, 201 см) перейдет в австралийский клуб «Тасмания». Об этом сообщает глава портала Draft Express Джонатан Гивони.

Атакующий защитник снял свою кандидатуру с драфта НБА 2021 года, но сможет попробовать попасть в сильнейшую лигу мира в следующем году.

Михайловский перейдет в австралийский клуб в рамках программы NBL Next Star, которая помогает иностранным талантливым игрокам развиваться в чемпионате NBL с целью продолжения карьеры в НБА.

В сезоне-2020/21 Михайловский во второй раз был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 8,5 очка, 2,7 подбора и 1,0 передачи за 18,3 минуты на площадке.

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