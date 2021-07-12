Рангник и Цорн не видят Николича тренером «Локо» в долгосрочной перспективе («Чемпионат»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ральф Рангник Томас Цорн Марко Николич Чемпионат.com Футбол

«Локомотив» может расстаться с Марко Николичем, который занимает пост главного тренера команды.

Новое руководство клуба в лице Ральфа Рангника и Томаса Цорна не заинтересовано в длительном сотрудничестве с сербским специалистом, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Позиции Николича не очень крепкие. У нового руководства в планах поставить другого тренера. Пока серб будет показывать хорошие результаты, вопрос об его отставке вряд ли будет подниматься. Но после первых неудач он может лишиться своего поста», – рассказал один из собеседников.

Ранее стало известно, что Цорн предлагал клубам РПЛ подписать Гжегожа Крыховяка, Федора Смолова, Антона Миранчука, Дмитрия Баринова, Пабло Насименто и Дмитрия Живоглядова.

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