«Арсенал» сделал запрос по Лаутаро. Директор клуба Эду хочет усилить команду, чтобы сократить отставание от топ-4

«Арсеналу» интересен нападающий Лаутаро Мартинес.

По данным The Telegraph, лондонский клуб сделал запрос по 23-летнему форварду. Аргентинец – один из нападающих, на которых «Арсенал» обратил внимание и считает потенциальным усилением атаки.

«Интер» хочет сохранить Лаутаро, чтобы попытаться защитить титул в Серии А.

Директор Эду хочет серьезно усилить команду в летнее трансферное окно, чтобы сократить отставание от топ-4. Лондонцы нацеливались на полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли и вратаря «Шеффилда» Аарона Рэмсдейла. Кроме того, «канониры» близки к покупке Бена Уайта из «Брайтона» за 50 миллионов фунтов.

Со статистикой , который забил 17 голов и сделал 6 результативных передач в 38 матчах Серии А-2020/21, можно ознакомиться здесь.