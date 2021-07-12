«Ростов» и «Зенит» сыграют без зрителей

«Ростов» объявил, что матч 2-го тура с пройдет без зрителей.

«Уважаемые болельщики! Мы вынуждены вам сообщить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области и согласно требованию Роспотребнадзора матч «Ростов» – «Зенит», который состоится 1 августа, пройдет без зрителей.

Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Это очень грустная новость не только для болельщиков, но и для всего клуба. Просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием, ведь мы уверены, что так будет не всегда, и скоро болельщики вернутся на трибуны «Ростов-Арены», – говорится в сообщении клуба.

играл без зрителей и в матче 1-го тура с «Динамо» (0:2).

Фанаты «Спартака» и ЦСКА протестуют против QR-кодов, а зенитовцы бойкотируют матч с «Химками»