Мален перешел в «Дортмунд» из ПСВ. Сделка оценивается в 30 млн евро

Форвард ПСВ Дониэлл Мален перешел в дортмундскую «Боруссию».

Пресс-служба немецкого клуба сообщает, что футболист подписал контракт сроком до 30 июня 2026 года. Вчера 22-летний форвард успешно прошел медосмотр.

«Боруссия» – это европейский топ-клуб, который всегда высоко в Бундеслиге и ставит большие задачи в Лиге чемпионов. С нетерпением жду момента, когда смогу выйти на поле вместе с новыми партнерами по команде, чтобы попробовать себя в матчах против лучших.

И, конечно, я с нетерпением жду встречи с болельщиками, о которых говорит вся Европа», – сказал Мален.

Сообщалось, что «Боруссия» заплатит за Малена около 30 млн евро.

Фото: сайт

В минувшем сезоне форвард забил 27 голов и сделал 10 результативных передач в 45 официальных матчах за ПСВ.

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.