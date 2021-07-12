Миллз о Варане в «МЮ»: «Не уверен, что он будет как ван Дейк или Диаш. В Ла Лиге 6 сложных матчей, не считая ЛЧ»

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Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз высказался о переходе Рафаэля Варана из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

«В Испании вы играете шесть сложных матчей за сезон, если не считать игры в Лиге чемпионов, а в АПЛ это нужно делать каждую неделю.

Когда ты общаешься с игроками, которые перешли в клуб АПЛ из иностранного чемпионата, они всегда говорят об интенсивности. Играя с командами из нижней части таблицы, ты все равно должен выкладываться все 90 минут. Каждую неделю. Легких матчей тут не бывает, Варану нужно будет привыкать.

Премьер-лига очень отличается от Ла Лиги. Варан – не атакующий игрок. Мы видели, как нелегко защитникам справляться с физической нагрузкой и возросшей интенсивностью игр.

Уверен, что в Ла Лиге есть много матчей, в которых Варан мог действовать на 70-75%. В таких играх «Реал» очень много владел мячом и не подвергался большому давлению.

В АПЛ такого не бывает. К этому нужно привыкнуть очень быстро. У него действительно хорошие партнеры – Харри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Уан-Биссака или Триппьер (Киран на данный момент не является игроком «МЮ» – прим. Sports.ru).

Это хороший трансфер, но я не уверен на 100%, что Варан придет и будет действовать блестяще, как Вирджил ван Дейк или Рубен Диаш», – сказал Миллз.

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