Главред «Матч ТВ» о Евро: «Мы отработали прекрасно. Только у нас было столько программ, экспертов, гостей из мира футбола и шоу-бизнеса»

Главный редактор оценил уровень освещения -2020 на канале.

– Учитывая, что самые рейтинговые матчи шли на и на «России», довольны ли вы рейтингами Евро? Можете какие-то цифры озвучить?

– Понятно, что если бы у нас были матчи сборной России и если бы у нас были более топовые матчи самого Евро, то цифры были бы гораздо лучше. Но даже в сложившейся ситуации мы довольны цифрами.

Сравнивали средние цифры по нашей аудитории мужчин 14-59 с чемпионатом Европы 2016 года, где деление между каналами было точно такое же. Там была доля в 11%. Сейчас – почти 14%. Соответственно, такой рост не может не радовать.

– Что можно назвать главным достижением «Матча» во время Евро? Чем вы гордитесь больше всего? И что не получилось?

– Не вышло получить все матчи (смеется).

Что касается плюсов, мы довольны работой нашей команды. Только у нас было настолько большое количество программ о Евро, своя особая студия в Питере. Только у нас было такое огромное количество экспертов, гостей – не только футбольного мира, но и шоу-бизнеса.

В целом считаем, что на Евро мы отработали прекрасно. В этом году у нас феноменальный рост по соцсетям, по сайту. Мы были лидерами по цитируемости во время чемпионата Европы. Огромный прирост подписчиков в соцсетях.

У нас 330 тысяч новых подписчиков, 14,5 миллиона взаимодействий – это в 2,5 раза больше, чем было на ЧМ-2018, который вызвал куда больший зрительский интерес. 70 миллионов просмотров видео – при том, что мы практически не могли использовать хайлайты.

У всех наших конкурентов вместе взятых результаты будут не лучше с этой точки зрения, – сказал Тащин.