Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Женская сборная России лидирует в командном многоборье после двух видов

Сегодня на Олимпийских играх в Токио на турнире по спортивной гимнастике будут разыграны медали в женском командном многоборье
Спортивная гимнастика
Командное многоборье
Женщины
Начло – 13.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
После одного вида из четырех
1. Россия (опорный прыжок, брусья) – 88,498
2. США (опорный прыжок, брусья) – 85,998
3. Италия (вольные, опорный прыжок) – 83,031
Российские участницы: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова.
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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