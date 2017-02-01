Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Женская сборная России лидирует в командном многоборье после двух видов

Сегодня на Олимпийских играх в Токио на турнире по спортивной гимнастике будут разыграны медали в женском командном многоборье

Спортивная гимнастика

Командное многоборье

Женщины

Начло – 13.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

После одного вида из четырех

1. Россия (опорный прыжок, брусья) – 88,498

2. США (опорный прыжок, брусья) – 85,998

3. Италия (вольные, опорный прыжок) – 83,031

Российские участницы: , , , .

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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