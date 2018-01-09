Олимпиада-2020. Тхэквондо. Владислав Ларин вышел в финал в весовой категории свыше 80 кг

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в тхэквондо у мужчин в весовой категории свыше 80 кг. Россиянин Владислав Ларин вышел в финал.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Тхэквондо

Мужчины

Свыше 80 кг

Начало финала – 15.45.

1/2 финала

Сунь Хуни (Китай) – Владислав Ларин (Россия) – 3:30

1/4 финала

Иван Трайкович (Словения) – Владислав Ларин (Россия) – 3:16

1/8 финала

Владислав Ларин (Россия) – Пита Тауфатофуа (Тонга) – 24:3

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