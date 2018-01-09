Олимпиада-2020. Тхэквондо. Владислав Ларин вышел в финал в весовой категории свыше 80 кг

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в тхэквондо у мужчин в весовой категории свыше 80 кг. Россиянин Владислав Ларин вышел в финал.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Тхэквондо
Мужчины
Свыше 80 кг
Начало финала – 15.45.
1/2 финала
Сунь Хуни (Китай) – Владислав Ларин (Россия) – 3:30
1/4 финала
Иван Трайкович (Словения) – Владислав Ларин (Россия) – 3:16
1/8 финала
Владислав Ларин (Россия) – Пита Тауфатофуа (Тонга) – 24:3
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