«Смотрите и учитесь, коллега Шмурнов!» Губерниев о работе Занина на олимпийском турнире по спортивной гимнастике

Комментатор Дмитрий Губерниев отметил работу коллеги Дмитрия Занина на в Токио.

Занин комментировал командное многоборье, где мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото впервые за 25 лет.

«Коллега Шмурнов – посмотрите репортаж блестящего Занина о победе российских гимнастов! Смотрите и учитесь, коллега Шмурнов!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Ранее Александр Шмурнов раскритиковал работу Занина как репортера.

«Блевал дважды в жизни. Когда выпил в 17 лет из горла 0,7 водки, и когда слушал включение Занина с Олимпиады», – писал Шмурнов, впоследствии удаливший твит и извинившийся.

О работе Занина в качестве комментатора высказался журналист Павел Лысенков.

«Вот это я называю удачей спортивного журналиста. Корреспондент и ведущий Дмитрий Занин дебютировал в роли комментатора. Чтобы понять, какие это разные амплуа – представьте, что это как в хоккее, есть форвард, защитник и вратарь.

Так вот, я знаю, как Занин волновался. Как звонил Губерниеву, и тот его посылал: «Дурак что ли волноваться? Иди и работай!» И вот фанату гимнастики Занину повезло отработать такой финал. Это невероятно, ребята! Фантастика!» – написал Лысенков в телеграм-канале.

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