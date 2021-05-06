«Байер» дает за Азмуна 18 млн евро, «Зенит» хочет 20 млн. «Рома» вряд ли подпишет форварда (TMW)

Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит» этим летом.
TMW утверждает, что российский клуб ведет переговоры с «Байером» о трансфере иранца. Леверкузенский клуб предлагает 18 млн евро, а «Зенит» хочет получить 20 млн евро (при этом сине-бело-голубые отдадут 20% от продажи Азмуна «Рубину»).
Скорее всего, «Рома» проиграет «Байеру» борьбу за Азмуна.
Срок действующего контракта нападающего с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
В минувшем сезоне 26-летний форвард провел 24 матча в РПЛ, забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи. В этом сезоне он отметился забитым мячом в 1-м туре РПЛ.
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