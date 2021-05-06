«Байер» дает за Азмуна 18 млн евро, «Зенит» хочет 20 млн. «Рома» вряд ли подпишет форварда (TMW)

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Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит» этим летом.

TMW утверждает, что российский клуб ведет переговоры с «Байером» о трансфере иранца. Леверкузенский клуб предлагает 18 млн евро, а «Зенит» хочет получить 20 млн евро (при этом сине-бело-голубые отдадут 20% от продажи Азмуна «Рубину»). 

Скорее всего, «Рома» проиграет «Байеру» борьбу за Азмуна.

Срок действующего контракта нападающего с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

В минувшем сезоне 26-летний форвард провел 24 матча в РПЛ, забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи. В этом сезоне он отметился забитым мячом в 1-м туре РПЛ.

Полную статистику футболиста смотрите здесь.

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