🥉Олимпиада-2020. Каримова и Каменский завоевали бронзу в микст-турнире по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио стрелки разыгрывают медали в смешанном командном турнире. Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу, победили китайцы Ян Цянь и Ян Хаожань.

Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников выбыли в квалификации.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Пулевая стрельба

Микст, винтовка пневматическая, 10 м

Матч за 3-е место

Юлия Каримова – Сергей Каменский (Россия) – Квон Ындзи – Нам Тэ Ен (Южная Корея) – 17:9

Финал

Ян Цянь – Ян Хаожань (Китай) – Мэри Такер – Лукас Озенеский (США) – 17:13

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника