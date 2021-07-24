🥉Олимпиада-2020. Каримова и Каменский завоевали бронзу в микст-турнире по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио стрелки разыгрывают медали в смешанном командном турнире. Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу, победили китайцы Ян Цянь и Ян Хаожань.
Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников выбыли в квалификации.
Токио, Япония
Пулевая стрельба
Микст, винтовка пневматическая, 10 м
Матч за 3-е место
Юлия Каримова – Сергей Каменский (Россия) – Квон Ындзи – Нам Тэ Ен (Южная Корея) – 17:9
Финал
Ян Цянь – Ян Хаожань (Китай) – Мэри Такер – Лукас Озенеский (США) – 17:13
Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника