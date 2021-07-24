🥉Олимпиада-2020. Каримова и Каменский завоевали бронзу в микст-турнире по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м

Теги пулевая стрельба результаты сборная России сборная России жен Олимпиада-2020 Сергей Каменский Владимир Масленников Анастасия Галашина Юлия Каримова Стрельба

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио стрелки разыгрывают медали в смешанном командном турнире. Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу, победили китайцы Ян Цянь и Ян Хаожань. 

Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников выбыли в квалификации.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Пулевая стрельба

Микст, винтовка пневматическая, 10 м

Матч за 3-е место

Юлия Каримова – Сергей Каменский (Россия) – Квон Ындзи – Нам Тэ Ен (Южная Корея) – 17:9

Финал

Ян Цянь – Ян Хаожань (Китай) – Мэри Такер – Лукас Озенеский (США) – 17:13

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника

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