«Челси» согласовал контракт с Кунде. Переговоры с «Севильей» – на продвинутой стадии

Центральный защитник «Севильи» может стать игроком .

22-летний футболист согласовал условия личного контракта с лондонским клубом. Соглашение будет рассчитано до 2026 года, Кунде готов присоединиться к «синим».

«Челси» находится на продвинутой стадии переговоров с «Севильей». Сейчас стороны пытаются согласовать структуру выплат за футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация о том, что испанский клуб хочет получить за Кунде около 70-75 млн евро.

В минувшем сезоне француз отыграл 34 матча, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Его полную статистику можно изучить по ссылке.

Кунде из «Севильи» – потенциально лучший защитник планеты. Он вдохновлялся Каннаваро и очень похож на Серхио Рамоса