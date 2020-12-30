Сестру Роналду госпитализировали с пневмонией после ковида. Она называла пандемию обманом, когда заразился Криштиану

Катя Авейру, сестра нападающего , из-за осложнений после коронавируса оказалась в больнице.

«Меньше всего хотелось бы писать такой пост. Я старалась не делать этого в последние дни, но новости распространяются быстро, и из уважения к тем, кто следит за мной и заботится обо мне и моих близких, я поделюсь с вами правдой.

Черт возьми, с 17 июля я была дома в изоляции, все протекало очень хорошо, симптомов почти не было, но, соблюдая протокол, я была дома. К сожалению, 23-го числа мне стало хуже. У меня пневмония в результате проклятого вируса.

Короче говоря, я госпитализирована, и вот я здесь, все делаю правильно, выздоравливаю благодаря богу и врачам. Проклятый вирус меня не погубит. Мне становится лучше», – написала Авейру.

В октябре 2020 года, когда коронавирусом заразился Роналду, Авейру написала: «Самый большой обман в жизни. Если Криштиану придется разбудить мир, то он послан нам Богом».