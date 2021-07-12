Главред «Матч ТВ» об АПЛ: «Зритель привык смотреть крупнейшие события у нас. Цифры в СМИ достаточно далеки от истины»

Главный редактор «Матч ТВ» высказался о покупке каналом прав на трансляцию АПЛ.

– Английская Премьер-лига возвращается на «Матч» – это главное событие лета для телеканала?

– У нас много «главных событий» – и Олимпиада, и Евро, и, конечно же, АПЛ. Зритель привык смотреть самые крупные яркие события именно у нас. Мы очень рады, что теперь одна из лучших лиг мира будет на каналах «Матч».

– Не могу не спросить про сумму. По новому контракту «Матча» ходила информация, что эта сумма больше 17 млн в год.

– Понимал, что вы спросите, но эта сумма является коммерческой тайной – мы ее не раскрываем. Скажу лишь, что те цифры, которые называются в СМИ, достаточно далеки от истины.

– Вы в официальном комментарии рассказали, что будете работать над тем, чтобы АПЛ можно было смотреть на любом устройстве – значит ли это, что будет разрабатываться, какая-то новая OTT-платформа?

– Думаю, мы сможем раскрыть все карты зимой. Пока могу сказать, что за год, который у нас остался до старта АПЛ на «Матче», мы значительно обновим техническую базу, улучшив ее функциональность для пользователей.

– Будет ли работать корпункт, которые был ранее у «Матча», а сейчас есть у ?

– Думаю, да. И комментарии ключевых игр будут вестись с мест событий, – сказал Тащин.

«Сумма по контракту «Матч ТВ» с АПЛ кратно выше 7 млн евро за сезон, которые платил «Рамблер». Замгендиректора Sportrecs о правах