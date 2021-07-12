Александр Дюков: «Карпин даст импульс сборной. Она будет играть в смелый современный футбол»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, почему главным тренером сборной России был назначен , а не , возглавляющий олимпийскую сборную Германии, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Что не получилось с Кунтцем?

– Мы рассматривали несколько кандидатур: и россиян, и иностранцев. Сейчас выбор сделан, комментировать потенциальных кандидатов не хочу.

У нас было несколько вариантов. Я видел, что Карпин был резервным вариантом. Это не так. В совокупности факторов выбрали его.

– Полторы недели назад вы сказали, что нужно выстроить философию сборной. Как это соотносится со сроком контракта Карпина?

– Основная задача – Катар, но, действительно, никто не снимает и вторую. Мы говорим о краткосрочном контракте, совмещении, но это не противоречие, как я вижу. Это не повлияет на решение долгосрочной задачи по построению новой сборной.

Надеюсь, что мы отберемся в Катар, продолжим работу с Карпиным.

«Ростов» играет в тот футбол, который соответствует современным тенденциям. Агрессивный футбол, объем высокоскоростной работы – «Ростов» по рывкам и спринтам среди лидеров. Как минимум встречают в среднем блоке, умеют контрпрессинговать, стараются быстрее доставлять мяч в треть соперника. Это то, что показали лучшие сборные на Евро. В такой футбол играет , – сказал Дюков.

– Пытается, – ввернул Карпин.

– Это то, как видит развитие футбола РФС. Наша философия, понимание основных принципов игры совпадают.

Даже если пребывание Карпина будет коротким, оно даст импульс нашей сборной. Я не сомневаюсь, что будут приглашаться новые игроки, в том числе молодые. Сборная будет играть в смелый современный футбол, – закончил мысль Дюков.

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