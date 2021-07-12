Карпин о контракте на полгода: «В декабре вернемся к разговору. Меня уже уволят из «Ростова», может»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о краткосрочном контракте, подписанном на фоне продолжения работы в «Ростове», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Это форс-мажор. Начинать сразу с невыхода на ЧМ неправильно. Поэтому все пошли на компромисс. В декабре вернемся к разговору. Может, к тому моменту меня уже уволят из «Ростова».

Футбол – такая вещь, здесь все меняется очень быстро. Задачи подписать длинный контракт у меня не стояло. Так же, как у . На данный момент все правильно со всех сторон.

– У «Ростова» три победы в 2021 году. Вам не кажется, что команда не в том состоянии, чтобы допускать совмещение? У «Ростова» кризис?

– Про «Ростов» сейчас разговора нет, отвечать не буду, это не имеет отношения к сборной. Про можем поговорить в другое время в другом месте, – заявил Карпин.

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