Канделаки – Уткину: «Спорт – самый привлекательный контент благодаря «Матч ТВ». Его хотят показывать все, но никто не взял Василия на работу»

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила журналисту Василий Уткину, который прокомментировал результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и посвященного популярности спорта.

«Смеюсь: Вася Уткин вооружился опросом ВЦИОМа, чтобы в очередной раз сказать, что все проблемы нашего спорта сводятся к Тине Канделаки.

Удобно, конечно, но неудивительно.

Василий почитал бы о вреде хронического употребления алкоголя, вызывающего некроз участков головного мозга, гибель его нейронов и нарушение когнитивных способностей. И на трезвую голову понял бы, что я имела в виду.

О том, насколько мы подняли интерес к спорту, легко судить по количеству западных и российских игроков, участвующих сейчас в тендерах на показ спортивных событий в России. Ни Яндекс, ни Мегафон, ни Окко не интересовались спортом так, как они делают это сейчас.

Теперь спорт хотят показывать все, включая Первый канал, Россию 1 и РЕН ТВ. Спорт, благодаря нашим усилиям, оказался самым привлекательным контентом.

Все 6 лет существования «Матч ТВ» его бывшие коллеги работают, делают карьеру и растут, но ни одна другая компания, претендующая на показ спорта в телевизионном эфире или в диджитале, не взяла Василия на работу. 

Пить коньяк по утрам больше не модно 🤷🏻‍♀️», – написала Канделаки.

«Пациентка наша врушка». Уткин про опрос ВЦИОМ и слова Канделаки о раскрутке спорта «Матч ТВ»

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