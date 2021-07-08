Тина Канделаки: «Матч ТВ» раскрутил спорт. Покупая права, мы думаем, как их окупить, чем кардинально отличаемся»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» считает, что телеканал оказал большое влияние на популярность спорта.

– Что с правами на , почему федеральный спортивный канал получил ограниченное количество не самых рейтинговых матчей Евро-2020?

– Тендеры по правам идут. Раньше такую информацию вообще не было принято выносить в паблик. Только когда турнир уже куплен и начинается, только тогда об этом сообщается аудитории.

Теперь по порядку. Во-первых, что касается прав, мы вас будем радовать. Сейчас на рынке спортивных трансляций много игроков. Когда «Матч ТВ» только начинался, такого количества не было. Получается, что мы раскрутили спорт. Теперь за те или иные турниры идет битва. Но я рада этому. , «Россия», , «Яндекс», НТВ – все хотят показывать спорт.

«Матч ТВ» всегда кардинально отличался тем, что покупая права, мы думаем, как их окупить. Или хотя бы частично окупить. И, конечно же, сколько бы мы ни заработали, мы обратно вкладываем эти деньги в популяризацию спорта на территории России.

Да, есть какие-то турниры, которые мы не купили, есть – те, что мы купили. Давайте смотреть «Матч ТВ»! Год будет особенно увлекательным, ведь весь спорт будет на «Матч ТВ»!

А те виды, что на нашем канале не будут представлены, наверное, не будут так привлекательны для самой широкой аудитории. Мы ориентируемся на телевизионную аудиторию. Все, что ей интересно, вы на увидите, – заявила Канделаки, отвечая на вопросы любителей спорта.