Федун о «Спартаке»: «Увеличиваем бюджет, рассчитывая как минимум на ЛЕ. Но будем биться за ЛЧ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о бюджете клуба на предстоящий сезон.
— Насколько изменится бюджет клуба на новый сезон? Он будет больше, меньше или сохранится?
— К сожалению, он будет в плюс. Добавляется большая партия футболистов из аренды со своими зарплатами. Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили.
Насчет продаж мы не знаем. Процентное соотношение не буду говорить. Он просто будет больше. Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков.
— Не будет проблем с финансовым фэйр-плей?
— Мы увеличиваем бюджет, рассчитывая как минимум на Лигу Европы. Это примерно 10 млн евро, которые мы можем получить. Но мы будем биться за Лигу чемпионов, которая может увеличить эту сумму в три раза, – сказал Федун.
«Спартак» монструозно забрал Кубок Париматч Премьер. Забил 13 голов в 3 матчах, пропустил всего один