Федун о «Спартаке»: «Увеличиваем бюджет, рассчитывая как минимум на ЛЕ. Но будем биться за ЛЧ»

Владелец рассказал о бюджете клуба на предстоящий сезон.

— Насколько изменится бюджет клуба на новый сезон? Он будет больше, меньше или сохранится?

— К сожалению, он будет в плюс. Добавляется большая партия футболистов из аренды со своими зарплатами. Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили.

Насчет продаж мы не знаем. Процентное соотношение не буду говорить. Он просто будет больше. Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков.

— Не будет проблем с финансовым фэйр-плей?

— Мы увеличиваем бюджет, рассчитывая как минимум на . Это примерно 10 млн евро, которые мы можем получить. Но мы будем биться за Лигу чемпионов, которая может увеличить эту сумму в три раза, – сказал Федун.

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