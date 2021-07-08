«Спартак» попал на «Бенфику» в отборе ЛЧ, «Шахтер» сыграет с «Генком», «Монако» – с «Рапидом» или «Спартой»

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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Спартак» как вице-чемпион России определен в Путь представителей лиг, в котором сыграют восемь команд. Из них три клуба попадут туда по результатам второго квалификационного раунда, первые матчи которого пройдут 20-21 июля, ответные – 27-28 июля.

Путь представителей лиг

«Генк» Бельгия – «Шахтер» Украина

«Монако» Франция – «Рапид» Австрия / «Спарта» Чехия

«Спартак» Россия – «Бенфика» Португалия

«Селтик» Шотландия / «Мидтьюлланд» Дания – «ПСВ Нидерланды / «Галатасарай» Турция

Путь чемпионов

Также проведена жеребьевка для десяти представителей Пути чемпионов. В ней примут участие команды, которые сыграют во втором отборочном раунде 20/21 и 27/28 июля.

«Динамо» Загреб Хорватия / «Омония» Кипр – «Легия» Польша / «Флора» Эстония

«Линкольн» Гибралтар / ЧФР Румыния – «Слован» Братислава Словакия / «Янг Бойз» Швейцария

«Олимпиакос» Греция / «Нефтчи» Азербайджан – «Мура» Словения / «Лудогорец» Болгария

«Кайрат» Казахстан / «Црвена Звезда» Сербия – «Алашкерт» Армения / «Шериф» Молдова

«Рейнджерс» Шотландия – «Мальме» Швеция / ХИК Финляндия

«Славия» Чехия – «Ференцварош» Венгрия / «Жальгирис» Литва

Матчи 3-го раунда пройдут 3/4 и 10 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов (жеребьевка состоится 2 августа).

Проигравшие команды из Пути представителей лиг попадут в групповой этап Лиги Европы.

Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф Лиги Европы. Победители противостояний в раунде плей-офф затем получат право играть на групповом этапе Лиги Европы, а проигравшие команды сыграют на групповом этапе Лиги конференций.

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