«Спартак» попал на «Бенфику» в отборе ЛЧ, «Шахтер» сыграет с «Генком», «Монако» – с «Рапидом» или «Спартой»

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Спартак» как вице-чемпион России определен в Путь представителей лиг, в котором сыграют восемь команд. Из них три клуба попадут туда по результатам второго квалификационного раунда, первые матчи которого пройдут 20-21 июля, ответные – 27-28 июля.
Путь представителей лиг
«Генк» Бельгия – «Шахтер» Украина
«Монако» Франция – «Рапид» Австрия / «Спарта» Чехия
«Спартак» Россия – «Бенфика» Португалия
«Селтик» Шотландия / «Мидтьюлланд» Дания – «ПСВ Нидерланды / «Галатасарай» Турция
Путь чемпионов
Также проведена жеребьевка для десяти представителей Пути чемпионов. В ней примут участие команды, которые сыграют во втором отборочном раунде 20/21 и 27/28 июля.
«Динамо» Загреб Хорватия / «Омония» Кипр – «Легия» Польша / «Флора» Эстония
«Линкольн» Гибралтар / ЧФР Румыния – «Слован» Братислава Словакия / «Янг Бойз» Швейцария
«Олимпиакос» Греция / «Нефтчи» Азербайджан – «Мура» Словения / «Лудогорец» Болгария
«Кайрат» Казахстан / «Црвена Звезда» Сербия – «Алашкерт» Армения / «Шериф» Молдова
«Рейнджерс» Шотландия – «Мальме» Швеция / ХИК Финляндия
«Славия» Чехия – «Ференцварош» Венгрия / «Жальгирис» Литва
Матчи 3-го раунда пройдут 3/4 и 10 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов (жеребьевка состоится 2 августа).
Проигравшие команды из Пути представителей лиг попадут в групповой этап Лиги Европы.
Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф Лиги Европы. Победители противостояний в раунде плей-офф затем получат право играть на групповом этапе Лиги Европы, а проигравшие команды сыграют на групповом этапе Лиги конференций.