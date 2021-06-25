«ПСЖ» готов платить Мбаппе как Неймару. Килиан думает об уходе, он не чувствует себя главной звездой команды (Marca)

«ПСЖ» не хочет отпускать нападающего в другой клуб.

Срок действующего контракта француза с парижанами истекает летом 2022 года, однако готов предложить Мбаппе огромную зарплату, чтобы убедить его остаться.

Руководство французского клуба готово платить Мбаппе столько же, сколько Неймару, пишет Marca.

Килиан сомневается, что ему нужно остаться в «ПСЖ». Он чувствует, что не может реализовать амбиции в этом клубе, и считает, что пришло время двигаться дальше. Мбаппе рассказал руководству парижан об этом.

надеется, что подписать француза этим летом получится. Мбаппе хочет быть главной звездой команды и не чувствует этого в «ПСЖ», где рядом с ним играет .

В минувшем сезоне 22-летний форвард забил 27 голов (6 – с пенальти) и сделал 7 результативных передач в 31 матче Лиги 1. Его статистику можно изучить здесь.