В «Реале» считают, что возможный переход Месси в «ПСЖ» поможет клубу подписать Мбаппе

«Реал» не отказывается от намерения приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В мадридском клубе считают, что каждый день, который проводит в статусе свободного агента, играет «Реалу» на руку, так как сложности в подписании контракта с «Барселоной» приближают аргентинца к переходу в «ПСЖ».

Если Месси подпишет контракт с , то, сохранив в команде и Неймара, клуб ни при каких условиях не сможет выполнить требования финансового фэйр-плей. В таком случае парижанам придется расстаться с кем-то из этих игроков.

«Если Лео перейдет в «ПСЖ», то Мбаппе выйдет через ту же входную дверь. Мы знаем, что это трансферная возможность. Почему нет?» – приводит As слова одного из руководителей .

Срок контракта Месси с «Барселоной» истек 30 июня. Сообщалось, что «ПСЖ» сделал ему более выгодное предложение, чем каталонцы.