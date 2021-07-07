Дюков о тренере сборной России: «Планируем подписать контракт до начала РПЛ. Общаемся с несколькими кандидатами»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о новом тренере сборной России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Когда РФС определится с главным тренером? Склоняетесь к россиянину или иностранцу?

– Планируем завершить работу, подписать контракт до начала . Национальность... Нужно исходить из целеполагания. Нужно исходить из целей и задаей перед сборной.

Две задачи – краткосрочная, выход на ЧМ, и долгосрочная – новый тренер должен продолжить создание новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024.

Желательно, чтобы новый тренер был готов решить обе задачи. Переговоры ведутся, как будет достигнута договоренность, мы объявим. Если есть вопросы по конкретным именам, к сожалению, не смогу никак прокомментировать.

– Появилась информация о контракте с Бердыевым. Что скажете?

– Я же сказал. Понимаю, что будут такие вопросы. Пока мы находимся в поиске главного тренера, в переговорах. Общаемся с несколькими кандидатами. До завершения переговоров не хочу вдаваться в детали.

– Контракт на четыре года?

– У нас две цели, я уже сказал. Желательно найти тренера, который был бы в состоянии решить обе. Вы понимаете, что это непростая задача, – сказал Дюков.

Новый сезон РПЛ начнется 23 июля.