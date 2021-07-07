Валерий Газзаев: «Сборную должен тренировать россиянин, патриот. Разве тренер-легионер станет патриотом России? Нет, он приедет зарабатывать»

Бывший главный тренер ЦСКА, глава комитета Госдумы по делам национальностей выступил против назначения иностранного тренера в сборную России.

– На данный момент широко обсуждается возможность доверить сборную России иностранцу. Вы за или против?

– Категорически возражаю против приглашения иностранного специалиста независимо от кандидатуры и от того, трудился он раньше в нашей стране или нет. В национальной команде должен работать только российский специалист.

Как только заходит разговор о тренере-легионере, все начинают приводить в пример . Но, во-первых, голландец после бронзы Евро-2008, где костяк составляли футболисты из выигрывавших Кубок УЕФА ЦСКА и «Зенита», не вывел команду на чемпионат мира-2010. Хотя в тот момент у нас была, на мой взгляд, самая сильная сборная в истории российского футбола. Или возьмите созвездие исполнителей в «Анжи», где работал Хиддинк, – в итоге лишь третье место.

и не смогли выйти в плей-офф соответственно Евро-2012 и ЧМ-2014. Тех, кто приводит аргумент, мол, Адвокат и Капелло добыли путевки на эти турниры, хочу спросить: а почему вы тогда не защищаете Черчесова, который тоже вывел команду на Евро?

Да, в клубах могут работать иностранцы – это вопрос личного решения руководителя ФК. Хотя если изучить рынок тренеров, то мы увидим, как в большинстве стран отдают предпочтение доморощенным специалистам. В той же Италии тренеров из-за рубежа практически нет.

А на уровне сборных иностранец – это, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Сборную должен тренировать российский специалист, патриот своей страны.

С удивлением слушаю теоретиков, которые лоббируют кандидатуры иностранцев на пост в сборной России. Разве тренер-легионер когда-нибудь станет патриотом нашей страны? Нет, он приедет просто зарабатывать деньги. Вспомним Капелло с зарплатой 10 миллионов евро. Чего он добился, что дал российскому футболу? – задался вопросом Газзаев.