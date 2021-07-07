РФС хочет, чтобы сборные России играли в одном стиле

намерен внедрить единый стиль игры во всех сборных России, сообщает РБК.

Изменения не предполагают применение одной и той же схемы во всех командах – этот выбор останется за тренерами сборных.

«Это выбор тренеров, который определяется характеристиками игроков, которые у него в распоряжении, а также сильными и слабыми сторонами соперника.

Важным является не единая тактическая схема во всей вертикали сборных, а единые ценности, философия игры, стиль игры и принципы ее организации», – сообщил источник в РФС.

Этими вопросами будут заниматься тренеры команд, в том числе новый тренер главной сборной России. Курировать работу будет специалист, делегированный от РФС.