РФС хочет, чтобы сборные России играли в одном стиле

Теги сборная России U-17 сборная России U-21 премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная России U-19 тактика Футбол

РФС намерен внедрить единый стиль игры во всех сборных России, сообщает РБК.

Изменения не предполагают применение одной и той же схемы во всех командах – этот выбор останется за тренерами сборных.

«Это выбор тренеров, который определяется характеристиками игроков, которые у него в распоряжении, а также сильными и слабыми сторонами соперника.

Важным является не единая тактическая схема во всей вертикали сборных, а единые ценности, философия игры, стиль игры и принципы ее организации», – сообщил источник в РФС.

Этими вопросами будут заниматься тренеры команд, в том числе новый тренер главной сборной России. Курировать работу будет специалист, делегированный от РФС.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья