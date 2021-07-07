Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» может возглавить сборную России.

рассматривает кандидатуру 68-летнего специалиста на пост, ставший вакантным после отставки Станислава Черчесова, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, контракт с Бердыевым планируется подписать до окончания ЧМ-2022. Дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться уже после турнира в Катаре.

Зарплата Бердыева по контракту с РФС будет значительно меньше, чем у Черчесова. При этом в случае выхода на ЧМ-2022 тренер получит солидный бонус.

Бердыев покинул «Рубин» летом 2019 года. С тех пор он не работал тренером.

В мае Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета .