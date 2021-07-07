Бердыев может возглавить сборную России. Он не тренировал 2 года

Теги Курбан Бердыев Сборная России по футболу РФС отставки высшая лига Казахстан Кайрат Спорт-Экспресс Футбол

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить сборную России.

РФС рассматривает кандидатуру 68-летнего специалиста на пост, ставший вакантным после отставки Станислава Черчесова, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, контракт с Бердыевым планируется подписать до окончания ЧМ-2022. Дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться уже после турнира в Катаре.

Зарплата Бердыева по контракту с РФС будет значительно меньше, чем у  Черчесова. При этом в случае выхода на ЧМ-2022 тренер получит солидный бонус.

Бердыев покинул «Рубин» летом 2019 года. С тех пор он не работал тренером.

В мае Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата».

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