Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить сборную России.
РФС рассматривает кандидатуру 68-летнего специалиста на пост, ставший вакантным после отставки Станислава Черчесова, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, контракт с Бердыевым планируется подписать до окончания ЧМ-2022. Дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться уже после турнира в Катаре.
Зарплата Бердыева по контракту с РФС будет значительно меньше, чем у Черчесова. При этом в случае выхода на ЧМ-2022 тренер получит солидный бонус.
Бердыев покинул «Рубин» летом 2019 года. С тех пор он не работал тренером.
В мае Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата».