Погба поддержал Рэшфорда, Санчо и Сака: «Я горжусь вами. Мы больше не можем мириться с расизмом»

Полузащитник поддержал , Букайо Сака и Джейдона Санчо после финала , в котором проиграла Италии (1:1, по пен. 2:3).

«Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Букайо Сака, я горжусь вами.

Иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь. Вы проявили смелость и пробили пенальти. Вы показали желание помочь стране добиться цели.

Мы больше не можем мириться с расизмом. Мы никогда не перестанем бороться с ним.

Парни, вы должны держать головы высоко поднятыми и гордиться своей уверенностью. Вы – прекрасные футболисты. Никогда не забывайте об этом. Гордитесь собой, а мир футбола гордится вами!» – написал Погба.

Рэшфорда, Санчо и Сака оскорбляют в соцсетях. За дело взялась полиция, травлю осудил премьер Борис Джонсон