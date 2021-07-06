Погба поддержал Рэшфорда, Санчо и Сака: «Я горжусь вами. Мы больше не можем мириться с расизмом»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поддержал Маркуса Рэшфорда, Букайо Сака и Джейдона Санчо после финала Евро-2020, в котором Англия проиграла Италии (1:1, по пен. 2:3).

«Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Букайо Сака, я горжусь вами.

Иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь. Вы проявили смелость и пробили пенальти. Вы показали желание помочь стране добиться цели.

Мы больше не можем мириться с расизмом. Мы никогда не перестанем бороться с ним.

Парни, вы должны держать головы высоко поднятыми и гордиться своей уверенностью. Вы – прекрасные футболисты. Никогда не забывайте об этом. Гордитесь собой, а мир футбола гордится вами!» – написал Погба.

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