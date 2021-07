Кейн о расизме в соцсетях: «Такие фанаты Англии не нужны»

Форвард сборной Англии Харри Кейн высказался о людях, оскорбляющих футболистов команды на расовой почве после проигранного финала .

Неприятные сообщения в соцсетях получили , и , не забившие послематчевые пенальти.

«Три парня, прекрасно игравшие все лето, набрались храбрости для того, чтобы пробить с точки в решающий момент. Они заслужили поддержку, а не гнусные расистские комментарии.

Если вы оскорбляете кого-либо в соцсетях, то вы не фанат Англии, такие болельщики нам не нужны», – написал Кейн.

Three lads who were brilliant all summer had the courage to step up & take a pen when the stakes were high. They deserve support & backing not the vile racist abuse they’ve had since last night. If you abuse anyone on social media you’re not an @England fan and we don’t want you. pic.twitter.com/PgskPAXgxV