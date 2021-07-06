Кейн о расизме в соцсетях: «Такие фанаты Англии не нужны»

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Форвард сборной Англии Харри Кейн высказался о людях, оскорбляющих футболистов команды на расовой почве после проигранного финала Евро-2020.

Неприятные сообщения в соцсетях получили Букайо Сака, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо, не забившие послематчевые пенальти.

«Три парня, прекрасно игравшие все лето, набрались храбрости для того, чтобы пробить с точки в решающий момент. Они заслужили поддержку, а не гнусные расистские комментарии.

Если вы оскорбляете кого-либо в соцсетях, то вы не фанат Англии, такие болельщики нам не нужны», – написал Кейн.

Рэшфорда, Санчо и Сака оскорбляют в соцсетях. За дело взялась полиция, травлю осудил премьер Борис Джонсон

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