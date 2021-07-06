«Рэшфорду стоит тратить больше времени на футбол и меньше – на игру в политику». Сообщение члена парламента Британии попало в интернет

Член парламента Великобритании Натали Росс раскритиковала , который не реализовал пенальти в финале между сборными и Италии (1:1, по пен. 2:3).

После поражения англичан Росс оставила сообщение в чате депутатов в WhatsApp. Оно звучало так: «Они проиграли. Рэшфорду следовало бы тратить больше времени на футбол и меньше – на игру в политику».

Сообщение Росс было слито в интернет, она подверглась широкой критике.

При этом в твиттере политик выразила поддержку сборной Англии: «Вчера вечером я разделила разочарование и горе миллионов болельщиков сборной Англии. Команда выложилась полностью. Поздравляю. Ждем чемпионат мира!»

Рэшфорд в течение 2020 года организовал несколько кампаний по помощи малоимущим и детям, самая известная из которых – кампания по обеспечению школьников бесплатными обедами в период каникул.

Маркусом Рэшфордом гордится вся Англия – от королевы до Юргена Клоппа. Он вновь накормил детей по всей стране – и получил Орден

«Не знал, что кому-то читают сказки на ночь. Видел только в фильмах». У Рэшфорда новая миссия – привить детям любовь к чтению