Борис Джонсон – расистам: «Надеюсь, вы заползете обратно под скалу, из-под которой вылезли»

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко высказался о людях, писавших игрокам сборной Англии сообщения с расистскими оскорблениями после финала Евро-2020, в котором англичане уступили итальянцам (1:1, по пен. 2:3).

Оскорблениям подверглись Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака, не реализовавшие пенальти в послематчевой серии.

«Для тех, кто отправлял расистские оскорбления некоторым игрокам, я говорю: «Позор вам».

Надеюсь, вы заползете обратно под скалу, из-под которой вылезли», – сказал политик на брифинге для прессы.

Рэшфорда, Санчо и Сака оскорбляют в соцсетях. За дело взялась полиция, травлю осудил премьер Борис Джонсон

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