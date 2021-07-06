Борис Джонсон – расистам: «Надеюсь, вы заползете обратно под скалу, из-под которой вылезли»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко высказался о людях, писавших игрокам сборной сообщения с расистскими оскорблениями после финала , в котором англичане уступили итальянцам (1:1, по пен. 2:3).

Оскорблениям подверглись , и , не реализовавшие пенальти в послематчевой серии.

«Для тех, кто отправлял расистские оскорбления некоторым игрокам, я говорю: «Позор вам».

Надеюсь, вы заползете обратно под скалу, из-под которой вылезли», – сказал политик на брифинге для прессы.

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