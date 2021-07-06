Холанд поддержал Санчо, Рэшфорда и Сака: «Вместо похвалы за смелость они получили расизм. Нет слов»

Нападающий дортмундской поддержал , Джейдона Санчо и Букайо Сака, не реализовавших пенальти в финале , который сборная проиграла Италии (1:1, по пен. 2:3).

«Я не понимаю, почему для расизма и дискриминации все еще есть место.

Мы никогда не устанем бороться с любой формой дискриминации. Вместо того, чтобы получить похвалу за смелость, которая нужна для пробития пенальти, трое молодых парней подверглись расистким оскорблениям.

У меня нет слов», – написал Холанд.

Рэшфорда, Санчо и Сака оскорбляют в соцсетях. За дело взялась полиция, травлю осудил премьер Борис Джонсон