Холанд поддержал Санчо, Рэшфорда и Сака: «Вместо похвалы за смелость они получили расизм. Нет слов»

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поддержал Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака, не реализовавших пенальти в финале Евро-2020, который сборная Англии проиграла Италии (1:1, по пен. 2:3).

«Я не понимаю, почему для расизма и дискриминации все еще есть место.

Мы никогда не устанем бороться с любой формой дискриминации. Вместо того, чтобы получить похвалу за смелость, которая нужна для пробития пенальти, трое молодых парней подверглись расистким оскорблениям.

У меня нет слов», – написал Холанд.

Рэшфорда, Санчо и Сака оскорбляют в соцсетях. За дело взялась полиция, травлю осудил премьер Борис Джонсон

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