«Символы в цветах радуги не политические. Приветствуем их появление в фан-зоне». УЕФА перед матчем Нидерланды – Чехия

Радужные флаги и другие символы в поддержку ЛГБТ-сообщества не будут запрещены на матче между Нидерландами и Чехией, заявили в УЕФА.

«Вопреки сообщениям СМИ в Нидерландах, УЕФА хочет прояснить, что не запрещал использование любых символов в цветах радуги в фан-зоне в Будапеште, за которую отвечают местные власти. УЕФА приветствует появление любых подобных символов в фан-зоне.

Сегодня УЕФА проинформировал Венгерскую федерацию футбола, что символы в цветах радуги не являются политическими.

В соответствии с кампанией УЕФА #EqualGame («Равная игра»), направленной против любых форм дискриминации, в том числе против сообщества ЛГБТКИ+, флаги в цветах радуги будут разрешены на стадионе», – говорится в заявлении союза.

15 июня в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет.

В частности, учителям в стране запретили во время уроков называть гомосексуальность нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр Виктор Орбан.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча – , которая начнется в 19:00 по московскому времени.

Вейналдум наденет капитанскую повязку против дискриминации на матч с Чехией в Будапеште