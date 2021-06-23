Горетцка показал сердце венгерским фанатам, празднуя гол: «Дарите любовь!»

Сборная Германии сыграла вничью с Венгрией (2:2) в 3-м туре групповой стадии Евро-2020 и благодаря набранному очку вышла в плей-офф со второго места.
Немецкую команду от поражения спас в концовке полузащитник Леон Горетцка, сравнявший счет на 84-й минуте.
Празднуя гол, он показал венгерским фанатам сердце. После игры хавбек написал в твиттере: «Дарите любовь! «Уэмбли» зовет!»
Напомним, 15 июня в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет.
В частности, учителям в стране запретили во время уроков называть гомосексуальность нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр Виктор Орбан.
УЕФА не разрешил использование радужной подсветки на «Альянц Арене» в день матча, объяснив это тем, что акция носила бы политический характер.
Германия в 1/8 финала Евро сыграет с Англией на «Уэмбли» 29 июня.
Spread Love 🏳️🌈 Yes!!!!!!!! Wembley calling! 💪🏻@DFB_Team @euro2020 #gerhun #EURO2020 🇩🇪 pic.twitter.com/XRGUZKVJMx— Leon Goretzka (@leongoretzka_) June 23, 2021
Горетцка вытащил Германию со дна в плей-офф. Рассказываем о его жизни – от критики ультраправых до призыва учить историю