Горетцка показал сердце венгерским фанатам, празднуя гол: «Дарите любовь!»

сыграла вничью с Венгрией (2:2) в 3-м туре групповой стадии и благодаря набранному очку вышла в плей-офф со второго места.

Немецкую команду от поражения спас в концовке полузащитник , сравнявший счет на 84-й минуте.

Празднуя гол, он показал венгерским фанатам сердце. После игры хавбек написал в твиттере: «Дарите любовь! зовет!»

Напомним, 15 июня в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет.

В частности, учителям в стране запретили во время уроков называть гомосексуальность нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр Виктор Орбан.

не разрешил использование радужной подсветки на в день матча, объяснив это тем, что акция носила бы политический характер.

Германия в 1/8 финала Евро сыграет с Англией на «Уэмбли» 29 июня.

Горетцка вытащил Германию со дна в плей-офф. Рассказываем о его жизни – от критики ультраправых до призыва учить историю