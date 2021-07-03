Дания заканчивала матч с Англией в меньшинстве. Йенсен ушел с поля, у него подозрение на перелом

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Сборная Дании заканчивала полуфинал Евро-2020 против Англии (1:2, доп. время) в меньшинстве.

По ходу дополнительного времени полузащитник Матиас Йенсен вступил в единоборство с Кайлом Уокером и получил травму.

По данным Ekstra Bladet, у 25-летнего датчанина подозрение на перелом. Из-за повреждения хавбек «Брентфорда» не смог продолжить игру, а у Дании уже не было замен.

«Матиас травмировался, он не мог играть. Так что мы играли вдесятером. Невероятно, что это произошло, но всегда можно сказать, что мы должны были попробовать что-то еще», – сказал тренер сборной Дании Каспер Юлманд.

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