Вилков о матче Англия – Дания: «В России бы за такой пенальти отправили судей на детектор лжи, а потом на пенсию»

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков высказался о пенальти, назначенном в ворота сборной Дании в полуфинале Евро-2020 против Англии (1:2, доп. время).
«В России бы за такой пенальти отправили судью и сидящего на ВАР на детектор лжи, а потом на пенсию с формулировкой: утрата доверия. Но это в России, а в Европе все по-другому. Сейчас все успокоится, а осенью этого арбитра мы увидим в ЛЧ.
Естественно, пенальти не было. ВАР видит, что есть контакт, поэтому не вмешивается. Такова инструкция, но по духу игры ВАР должен был позвать арбитра на просмотр.
Про какую-то предвзятость не хочется говорить. Ошибаются все! А я призываю все российские клубы успокоиться и дать спокойно работать! Ошибаются не только российские судьи, но и зарубежные! Нужно дать спокойно работать, а не истерить. Ошибки всегда будут», – сказал Вилков.
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