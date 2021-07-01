Станислав Черчесов: «Мы взяли игроков не на перспективу – это неправильное вообще слово. У нас перестроечная ситуация»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о смене поколений в национальной команде на пресс-конференции, посвященной итогам Евро-2020.

«Не знаю, как это смотрится со стороны, но то, что делалось и делается – делается совершенно осознанно. Не потому, что ты хочешь, а потому, что заставляет время. Есть – не знаю, правильно сейчас выражусь или нет, – революционная ситуация: низы не могут, верхи... Нет, наоборот, низы не хотят, верхи не могут, да? Так было записано в манифесте у Владимира Ильича нашего?

А здесь ситуация не революционная, но, как это сказать, перестроечная. Есть поколение одно, которое должно сменить другое. Эти хотят, но пока не могут. Те, кто вроде бы мог, теперь по той или иной причине не в том состоянии.

Поэтому, опять же, я и сейчас могу извиниться перед теми, чисто по-спортивному, кто добывал путевку на чемпионат Европы, но по той или иной причине не попал. Ничего абсолютно личного. Кто мог нам помочь из опытных, опять же, в нашем понимании, был здесь. Но мы взяли игроков не на перспективу, это неправильное вообще слово, а на то, кто нам и сейчас может помочь, и в перспективе», – сказал Черчесов.

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