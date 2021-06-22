Черчесов про Лунева: «У него до сих пор нет клуба. Не хотел, чтобы он во время Евро решал свои вопросы. Зачем рисковать?»

Теги Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2020 Андрей Лунев Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вратарь Андрей Лунев не вошел в окончательную заявку национальной команды на Евро-2020.

«По поводу Лунева могу вам сказать, что у него до сих пор нет клуба. И я бы не хотел, чтобы мой футболист во время чемпионата Европы после тренировок и теорий был на телефоне и решал свои вопросы. Он мог этого не делать, конечно, но зачем нам рисковать?

Дюпин провел прекрасный сезон, поэтому мы приняли такое решение», – сказал Черчесов.

Срок контракта Лунева истек 30 июня. Он выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах.

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Черчесов отчитался за Евро. Что думаете?
4700 голосов
До пресс-конференции верил в него, сейчас - уже нет
4%
Гильерме
Я наоборот. Зауважал после пресс-конференции!
4%
Станислав Черчесов
Всегда верил в него и верю сейчас!
5%
Станислав Черчесов
Уже давно не верю, нужны перемены
87%
Зарема Салихова

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