Черчесов про Лунева: «У него до сих пор нет клуба. Не хотел, чтобы он во время Евро решал свои вопросы. Зачем рисковать?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вратарь не вошел в окончательную заявку национальной команды на .

«По поводу Лунева могу вам сказать, что у него до сих пор нет клуба. И я бы не хотел, чтобы мой футболист во время чемпионата Европы после тренировок и теорий был на телефоне и решал свои вопросы. Он мог этого не делать, конечно, но зачем нам рисковать?

Дюпин провел прекрасный сезон, поэтому мы приняли такое решение», – сказал Черчесов.

Срок контракта Лунева истек 30 июня. Он выступал за с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах.