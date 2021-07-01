Черчесов о критике игроков: «Говорите не про их зарплаты. Сборную Уэльса лишили званий заслуженных мастеров спорта? Они не патриоты?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал журналистов поддержать игроков команды и поделился мнением о критике.

«Вы поддержите футболистов, тогда, возможно, что-то поменяется. Поддержите молодых футболистов. Все!

И говорите не про их зарплаты. Сборную Уэльса лишили заслуженных мастеров спорта? И что, они не патриоты? Вы думаете, мы не понимаем, что проиграли? Мы лучше всех знаем!» – сказал Черчесов.

Сборная Уэльса завершила выступление на в 1/8 финала, уступив Дании (0:4). Россияне вылетели с турнира, уступив датчанам в завершающем матче группового этапа (1:4).

Черчесов в отставку не уходит. Онлайн его пресс-конференции