Черчесов о критике игроков: «Говорите не про их зарплаты. Сборную Уэльса лишили званий заслуженных мастеров спорта? Они не патриоты?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал журналистов поддержать игроков команды и поделился мнением о критике.
«Вы поддержите футболистов, тогда, возможно, что-то поменяется. Поддержите молодых футболистов. Все!
И говорите не про их зарплаты. Сборную Уэльса лишили заслуженных мастеров спорта? И что, они не патриоты? Вы думаете, мы не понимаем, что проиграли? Мы лучше всех знаем!» – сказал Черчесов.
Сборная Уэльса завершила выступление на Евро-2020 в 1/8 финала, уступив Дании (0:4). Россияне вылетели с турнира, уступив датчанам в завершающем матче группового этапа (1:4).
Черчесов в отставку не уходит. Онлайн его пресс-конференции