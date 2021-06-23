Станислав Черчесов: «За весь сбор включал телевизор один раз – когда Путин давал пресс-конференцию после встречи с Байденом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что не включал телевизор во время сбора команды перед Евро-2020, за исключением одного случая.

«Я стараюсь всех настроить на позитив. За весь сбор в Новогорске я включал телевизор один раз – когда Путин давал пресс-конференцию после встречи с Байденом.

Я для себя решил, что это важно», – заявил Черчесов.

Саммит президентов России и США состоялся в Женеве 16 июня. Отметим, что в тот же день сборная России проводила матч с Финляндией (1:0) в Санкт-Петербурге.

Черчесов в отставку не уходит. Онлайн его пресс-конференции