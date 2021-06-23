Станислав Черчесов: «За весь сбор включал телевизор один раз – когда Путин давал пресс-конференцию после встречи с Байденом»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что не включал телевизор во время сбора команды перед Евро-2020, за исключением одного случая. 

«Я стараюсь всех настроить на позитив. За весь сбор в Новогорске я включал телевизор один раз – когда Путин давал пресс-конференцию после встречи с Байденом.

Я для себя решил, что это важно», – заявил Черчесов. 

Саммит президентов России и США состоялся в Женеве 16 июня. Отметим, что в тот же день сборная России проводила матч Евро-2020 с Финляндией (1:0) в Санкт-Петербурге. 

Черчесов в отставку не уходит. Онлайн его пресс-конференции

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