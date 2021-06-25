Ян Вертонген: «Очень уважаю Роналду, но это будет не Бельгия против него, а Бельгия против Португалии»

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген высказался о нападающем перед матчем 1/8 финала против .

«Если вы видите на улице форму сборной Португалии, в 99% случаев это футболка Роналду. Я его очень уважаю, но это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии. У них есть хорошие игроки, но и у нас тоже.

Криштиану – один из лучших, кто когда-либо играл в футбол, и все мы его очень уважаем. Ясно, что ему нужна поддержка команды, но думаю, что все защитники, которые играют против него, должны осознавать его уровень.

Его позиционная игра изменилась за последние пару лет. Он легенда и очень сильный игрок, но мы будем готовы!» – сказал Вертонген.

На данный момент Роналду – лучший бомбардир Евро-2020. У него 5 голов в 3 матчах турнира.

Матч между Бельгией и Португалией состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.