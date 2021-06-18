Рио Фердинанд: «Роналду был одержим желанием стать лучшим. Он выжимает из себя максимум, феноменальный игрок»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о форварде и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«В молодости он был одержим желанием стать лучшим. Дело в его самоотдаче, а еще ему повезло с генетикой. Но это феноменальный футболист, который думает о каждой детали, обо всех аспектах игры и выжимает из себя максимум.

Дело не только в физике, но и в психологии. С тех пор, как Роналду был юным игроком в 2004 году, он стал реже касаться мяча, но количество касаний в штрафной, наоборот, увеличилось.

Мы говорим не только о физической силе и способности действовать быстрее других и быть сильнее, чем они. Нужно еще и думать о позиции на поле. И я думаю, что с этой эволюцией Роналду справился прекрасно», – сказал Фердинанд в эфире ВВС.

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