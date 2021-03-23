Тибо Куртуа: «Роналду остался тем же игроком, что был, когда я играл за «Атлетико». Я добился более серьезного прогресса»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о перед матчем против Португалии в 1/8 финала .

«У нас есть план, мы готовы остановить Португалию. Эта команда состоит не из одного игрока.

Криштиану – лучший бомбардир Евро и прекрасный игрок, это очевидно. Но я думаю, что он остался тем же футболистом, каким был, когда я играл за «Атлетико». Я добился более серьезного прогресса», – сказал голкипер «Реала».

Бельгиец играл в в период с 2011 по 2014 год. Тогда Роналду выступал за .

Матч между сборными Бельгии и состоится 27 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.