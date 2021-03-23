Тибо Куртуа: «Роналду остался тем же игроком, что был, когда я играл за «Атлетико». Я добился более серьезного прогресса»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус Реал Мадрид Атлетико серия А Италия Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Евро-2020 Тибо Куртуа Футбол

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о Криштиану Роналду перед матчем против Португалии в 1/8 финала Евро-2020.

«У нас есть план, мы готовы остановить Португалию. Эта команда состоит не из одного игрока.

Криштиану – лучший бомбардир Евро и прекрасный игрок, это очевидно. Но я думаю, что он остался тем же футболистом, каким был, когда я играл за «Атлетико». Я добился более серьезного прогресса», – сказал голкипер «Реала».

Бельгиец играл в «Атлетико» в период с 2011 по 2014 год. Тогда Роналду выступал за «Реал».

Матч между сборными Бельгии и Португалии состоится 27 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья