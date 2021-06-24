Ромелу Лукаку: «Роналду забил больше меня, но «Интер» выиграл скудетто. Именно титул был моей целью»

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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку высказался о Криштиану Роналду перед матчем между сборными Бельгии и Португалии на стадии 1/8 финала Евро-2020.

«Он забил больше голов, чем я, но мы выиграли скудетто. Мне было важно выиграть титул, именно это было моей целью.

Я немного завидую дриблингу и удару Роналду. Думаю, что он завидует моей силе и точности», – сказал Лукаку в интервью Ansa.

Роналду выиграл гонку бомбардиров в минувшем сезоне Серии А, забив 29 голов в 33 матчах турнира. Лукаку занял второе место в списке бомбардиров, отличившись 24 раза в 36 играх. 

Матч между Бельгией и Португалией состоится 27 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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