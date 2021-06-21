Артем Дзюба: «У нас слабая психология, не умеем под давлением играть. Европейцы кайфуют, а мы шарахаемся и паникуем»

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Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о поражении от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020.

«Нельзя на таком уровне так пропускать, так себя убивать.

Психология у нас очень слабая, не умеем под давлением [играть]. Такая атмосфера прекрасная, все вроде получается, тут же начинаем трястись, начинаем шарахаться, паниковать.

Ну, пропустили – это футбол. У европейцев менталитет – они кайфуют. Они играют, сражаются. Мы спотыкаемся, падаем, сами себе привозим. Вот в этом, наверное, [разница]», – сказал Дзюба.

«Обкакались. Кто об этом мечтал, наслаждайтесь». Монолог Дзюбы после провала России на Евро

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