Артем Дзюба: «У нас слабая психология, не умеем под давлением играть. Европейцы кайфуют, а мы шарахаемся и паникуем»

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о поражении от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020.

«Нельзя на таком уровне так пропускать, так себя убивать.

Психология у нас очень слабая, не умеем под давлением [играть]. Такая атмосфера прекрасная, все вроде получается, тут же начинаем трястись, начинаем шарахаться, паниковать.

Ну, пропустили – это футбол. У европейцев менталитет – они кайфуют. Они играют, сражаются. Мы спотыкаемся, падаем, сами себе привозим. Вот в этом, наверное, [разница]», – сказал Дзюба.

«Обкакались. Кто об этом мечтал, наслаждайтесь». Монолог Дзюбы после провала России на Евро