Дзюба об 1:4 от Дании: «Мы в полной попе. Опять проиграли сами себе»

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о поражении от (1:4) в третьем туре .

«Прежде всего, мы сами проиграли себе. На таком уровне свои полумоменты или стопроцентные моменты надо забивать, а вместо этого мы пропускаем гол – сумасшедший удар.

И вроде мы полностью справлялись с Данией. И то, что они держали мяч, и то, что они будут делать, мы все это прекрасно понимали, знали разбирали досконально.

И пропускаем такой гол... Потом опять себе привозим. Это не говорит о том, что тот или иной, мы все вместе проигрываем. Сегодня проиграла именно команда, игроки. Ни тренерский штаб, ни кто-то другой, а мы, игроки, проиграли. Мы в полной попе», – заявил Дзюба.

«Обкакались. Кто об этом мечтал, наслаждайтесь». Монолог Дзюбы после провала России на Евро