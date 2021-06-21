Дзюба об 1:4 от Дании: «Мы в полной попе. Опять проиграли сами себе»

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Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о поражении от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020.

«Прежде всего, мы сами проиграли себе. На таком уровне свои полумоменты или стопроцентные моменты надо забивать, а вместо этого мы пропускаем гол – сумасшедший удар.

И вроде мы полностью справлялись с Данией. И то, что они держали мяч, и то, что они будут делать, мы все это прекрасно понимали, знали разбирали досконально.

И пропускаем такой гол... Потом опять себе привозим. Это не говорит о том, что тот или иной, мы все вместе проигрываем. Сегодня проиграла именно команда, игроки. Ни тренерский штаб, ни кто-то другой, а мы, игроки, проиграли. Мы в полной попе», – заявил Дзюба.

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