МИД Германии о запрете радужной подсветки на «Альянц Арене»: «УЕФА посылает ошибочный сигнал 🌈»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался о запрете УЕФА использовать радужную подсветку на «Альянц Арене» в день матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.
«Это правда, футбольное поле – это не про политику. Речь о людях, справедливости, терпимости. Вот почему УЕФА посылает ошибочный сигнал.
Но, к счастью, вы все еще можете показать свои цвета сегодня – на стадионе и за его пределами 😉🌈», – написал политик в твиттере.
Маас использовал хэштеги #любовьестьлюбовь и #Мюнхенвсеравносделайэто.