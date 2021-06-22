МИД Германии о запрете радужной подсветки на «Альянц Арене»: «УЕФА посылает ошибочный сигнал 🌈»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался о запрете использовать радужную подсветку на в день матча между сборными Германии и Венгрии.

«Это правда, футбольное поле – это не про политику. Речь о людях, справедливости, терпимости. Вот почему УЕФА посылает ошибочный сигнал.

Но, к счастью, вы все еще можете показать свои цвета сегодня – на стадионе и за его пределами 😉🌈», – написал политик в твиттере.

Маас использовал хэштеги #любовьестьлюбовь и #Мюнхенвсеравносделайэто.