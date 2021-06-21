Часть клубов Бундеслиги включат радужную подсветку на своих стадионах во время матча Германия – Венгрия

Клубы Бундеслиги решили поддержать ЛГБТ на фоне запрета УЕФА на подсветку «Альянц Арены» в цветах ЛГБТ-флага во время матча между Германией и Венгрией на .

, , «Кельн», и другие клубы объявили, что во время игры их стадионы будут подсвечены цветами радуги.

«Кельн» выступает за разнообразие и толерантность. События в Венгрии пугают – тем важнее подать пример», – заявил директор Александер Верле.

15 июня в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет.

В частности, учителям в стране запретили во время уроков называть гомосексуальность нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр Виктор Орбан.

Хитцльспергер – УЕФА о запрете радужной подсветки: «Не нужно обижаться из-за 🌈. Подумайте о тех, кто все еще подвергается дискриминации»

Министр иностранных дел Венгрии о подсветке в цветах ЛГБТ: «Слава богу, что в УЕФА все еще преобладает здравый смысл. Они не повелись на провокацию»